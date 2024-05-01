Обробка земель на деокупованій частині Миколаївської області. Фото: НикВести.

З середи 1 травня, аграрії з деокупованих територій та територій, на яких вже завершені бойові дії зможуть подати заявки на отримання субсидій.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Окрему бюджетну субсидію на оброблення ділянок землі зможуть отримати аграрії з деокупованих територій та територій та на яких завершені бойові дії. У перелік цих територій входять Миколаївська, Херсонська, Одеська, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська область.

Виробники сільськогосподарської продукції, які мають у власності або користуванні до 120 га земель, зможуть отримати 8 тисяч гривень на оброблення 1 гектару землі. Заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня.

«Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 918», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в державний бюджет закладуть 3 мільярди гривень на програму компенсації фермерам закупівлі послуг з розмінування.