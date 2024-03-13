Заміновані землі. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

В державний бюджет закладуть 3 мільярди гривень на програму компенсації фермерам закупівлі послуг з розмінування.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 12 березня.

Від початку 2024 року в Україні обстежили 53 тисячі гектарів земель і з них 95% повернули назад у сільськогосподарську експлуатацію, розповів він та анонсував новий інструмент допомоги аграріям.

— Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент — компенсації фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Відпочатку говорили про 2 мільярда на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 мільярда гривень, — зауважив Денис Шмигаль.

Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro.

Очікується, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року.

Нагадаємо, в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових – пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».