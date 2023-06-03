Управління капітального будівництва Миколаївської міськради замовило корегування науково-проектної документації щодо реставрації Першої української гімназії імені Аркаса.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Процедура закупівлі проводилась без використання електронної системи. Договір укладено з ТОВ «ЛАСКАРДО», яке має підготувати проекти та ескізи та оцінку витрат до кінця року. Вартість робіт - 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, що Данія розгляне можливість відновлення будівлі Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса та університету кораблебудування, які частково зруйновані внаслідок російських обстрілів.

Фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами Миколаєва. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодом в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили про те, що будівлю миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, яка є пам'яткою архітектури, буде відновлено. За попередніми даними, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Крім того, у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса (нині ліцей), згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови зазначений до кінця 2030 року.

Начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Зокрема, він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.