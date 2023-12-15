Український співак Tony Tonite випустив нову відеороботу «На землі й на небесах», в зйомці якої взяли участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Відеоролик розміщений на офіційному YouTube-каналі співака, пишуть «НикВести».

— Ця робота присвячена прифронтовому славному місту Миколаїв і всім нашим захисникам, які на різних напрямках фронту, з честю боронять українську землю від російського загарбника, — розповідає автор треку.

Судячи з інстаграм-аккаунта артиста, зйомки кліпу в проходили на початку жовтня. Робота була відзнята на території Миколаєва, зокрема, на Соборній площі та на Набережній міста, де співак зустрічається з міським головою Олександром Сєнкевичем та тисне йому руку.

Мер Олександр Сєнкевич, скріншот з кліпу

На ще одній локації, де проходили зйомки, в кадрі під час бойових навчань зʼявляється голова ОВА Віталій Кім, який прицілюється кудись зі снайперської рушниці.

Режисером та оператором кліпу виступив миколаївець Антон Шамшура. Для зйомок були залучені військові машини, танки та зброя.

Як вказано в описі проекту, кліп був відзнятий за підтримки Миколаївської ОВА, патрульної поліції та обласної варти.

Tony Tonite — український співак та волонтер родом з Білорусі, колишній учасник російського лейблу «Gazgolder», власником якого є репер Баста. Разом з ним він також брав участь в електронному сайд-проекті Bratia Stereo.

З початку повномасштабного вторгнення Tony Tonite підтримує Україну, розповсюджує дописи про війну, допомогу постраждалим від війни українцям та робить збори для військових.

Нагадаємо, всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons зняли кліп у зруйнованому російськими обстрілами селі Новогригорівка Миколаївської області.