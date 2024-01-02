На Миколаївщині у державну власність передали ще дві ділянки, які належали громадянам Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської обласної прокуратури.

«Вознесенська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду – конфісковано дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 7 га, які перебували у власності громадян країни агресора», — зазначили правоохоронці.

За даними прокуратури, громадяни РФ отримали ділянки у спадок. Згідно з українським законодавством вони були зобов'язані упродовж року здійснити відчуження земельних ділянок. Однак власники не виконали цю умову та проігнорували вимоги земельного законодавства.

«Реагуючи на виявлені порушення, з метою захисту інтересів держави, окружна прокуратура звернулася з позовом до суду. Суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. Земельні ділянки конфісковано у державну власність, відповідні відомості внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Баштанському районі виявили 5 земельних ділянок, загальною площею 40 гектарів та вартістю 2,4 мільйона гривень, якими користувалися громадяни РФ.