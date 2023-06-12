У Баштанському районі виявили 5 земельних ділянок, загальною площею 40 гектарів та вартістю 2,4 мільйона гривень, якими користувалися громадяни РФ.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Громадяни країни-агресора користувалися землями сільськогосподарського призначення на підставі свідоцтва про спадщину. Однак, згідно з українським законодавством, такі землі прийняті у спадщину іноземцями чи людьми без громадянства підлягають відчуженню протягом року.

— В порушення вимог діючого законодавства України, громадяни країни-агресора, після отримання у власність земельних ділянок, упродовж року не вжили заходів щодо їх відчуження, - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Баштанська прокуратура звернулася до суду з позовами проти трьох громадян РФ з ціллю примусово конфіскувати у них ділянки на користь держави.

Повідомляють, що Березнегуватським районним судом вже відкрито провадження, розгляд справи триває.

Нагадаємо, у Миколаєві державі вимагають повернути землі лісу, які міськрада незаконно передала під забудову. Мова йде про земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйона гривень.

До того повідомлялося, що Миколаєву повернули зелену зону біля автовокзалу, де планували будувати ТЦ.