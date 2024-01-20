Лувр

Керівництво музею Лувр у Парижі ухвалило рішення підвищити ціни на вхідні квитки з 17 до 22 євро під час купівлі онлайн і до 15 євро у касах.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на французські ЗМІ.

«У Луврі ціни не підвищували вісім років, але у 2024 році їх підняли майже на 30%. Керівництво музею виправдовує значне зростання збільшенням поточних витрат, зокрема на електроенергію і подовження годин роботи музею напередодні Олімпійських ігор у Парижі з 26 липня до 11 серпня», — йдеться у повідомленні.

Можливість безкоштовного відвідування музею збережеться. Відвідати Лувр можна в першу п’ятницю кожного місяця, окрім липня і серпня. Квиток слід бронювати заздалегідь.

За даними керівництва музею, у 2023 році 40% усіх іноземних відвідувачів і 60% французів змогли відвідати Лувр безкоштовно.

Лувр — один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів — «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі, скульптури «Венера Мілоська» і «Ніка Самофракійська», а також полотна — «Свобода, яка веде народ» і «Пліт «Медузи». Щорічно музей відвідують у середньому близько 10 мільйонів людей.

Раніше повідомлялося, що Франція бореться з проблемою постільних клопів перед Олімпійськими іграми наступного літа. Від нашестя особливо постраждав Париж.