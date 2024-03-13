Нагородження фільму «20 днів у Маріуполі». Фото: Getty Images

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення попросила The Walt Disney Company повернути у міжнародну телеверсію премії «Оскар» фрагмент із нагородженням фільму «20 днів у Маріуполі».

Лист на адресу голови компанії Марка Паркера та виконавчого директора Боба Айгера було оприлюднено у Facebook.

У Нацраді зазначили, що знають про попереднє планування скороченої версії. Тому вони звернулися з проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією «Best Documentary Feature».

«Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. В цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни! І цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру DOLBY і в численних дописах протягом дня у мережі інтернет, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті глядачі на земній кулі, хто дивитиметься Церемонію у подальших численних показах», – йдеться у листі.

Нагадаємо, що нещодавно у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.