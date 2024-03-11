Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: Getty Images

У Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці.

Трансляцію в Україні здійснював телеканал Суспільне Культура.

У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.

Фільм «20 днів у Маріуполі» розповідає про напад росіян на місто 24 лютого 2022 року та через камеру воєнного кореспондента Мстислава Чернова показує свідчення про 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті тощо.

«Я б хотів ніколи не знімати цей фільм. Якби ж я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників-українців», - прокоментував перемогу Мстислав Чернов.

Перелік переможців «Оскару»:

Найкращий фільм —«Оппенгеймер»;

Найкращий актор — Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер».

Найкраща акторка — Емма Стоун, «Бідолашні створіння».

Найкращий режисер (або режисерка) — «Оппенгеймер», Крістофер Нолан;

Найкращий документальний фільм — «20 днів у Маріуполі».

Нагадаємо, що Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова також перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Також два документальні фільми про війну в Україні — «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.