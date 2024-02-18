Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії BAFTA.

Про це йдеться на сайті премії.

На сцену за нагородою піднявся Мстислав Чернов, а також продюсерка Василиса Степаненко, яка разом із Черновим та фотокореспондентом Євгеном Малолєткою працювала в оточеному Маріуполі у 2022 році.

Крім того, на сцені були кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.

Фільм також був номінований як «Найкращий фільм іноземною мовою». Однак у цій категорії перемогла стрічка «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера — в український прокат вона виходить із 22 лютого. Цей же фільм отримав нагороди у номінаціях «Найкращий звук» та «Найкращий британський фільм».

Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог «Оскара».

Проте «20 днів у Маріуполі» номінований і на премію «Оскар» як «Найкращий документальний фільм». Церемонія нагородження відбудеться уночі 11 березня.