Два документальні фільми про війну в Україні – «Звідки куди» Мачека Хамела та «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова – здобули нагороди на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії. Про це повідомляє УП.Життя.

Оголошення переможців Sheffield DocFest 2023 відбулося у неділю, 18 червня.

Стрічка «Звідки куди» (In the Rearview) отримала головну нагороду Міжнародного конкурсу.

«Створений з інтимністю та делікатною повагою, ми, члени журі, були приголомшені блискучою простотою цього фільму, який робить нас попутниками у всесвітній одіссеї виживання та втечі», – пояснили свій вибір члени журі.

«Нам бракує слів, нас переповнює радість. Кожен фестивальний відбір, кожна нагорода та міжнародне визнання – це ще одна можливість продовжувати підвищувати обізнаність про війну, яка все ще триває. Слава Україні!», – відреагували на перемогу автори стрічки.

Польсько-українсько-французький фільм "Звідки куди" був знятий режисером Мачеком Хамелою, який з перших днів російського вторгнення займався евакуацією українців. Основою стрічки стали розповіді врятованих ним людей.

Прем'єра фільму «Звідки куди» відбулася у травні цього року на Каннському кінофестивалі.

Також на Sheffield DocFest 2023 відзначили фільм "20 днів у Маріуполі" (20 Days in Mariupol) – він отримав спеціальну відзнаку Тіма Гетерінгтона (Тім Гетерінгтон – британсько-американський фотожурналіст, який загинув при висвітленні бойових дій у Лівії в 2011 році).

«Переможець премії Тіма Гетерінгтона 2023 року – фільм, який найбільше втілює дух і спадщину журналіста, на честь якого її назвали, є твором дивовижної мужності та моральної ясності, надає зворушливий контекст знайомим зображенням», – зазначило журі.

Фільм «20 днів у Маріуполі» розповідає про напад росіян на місто 24 лютого 2022 року та через камеру воєнного кореспондента Мстислава Чернова показує свідчення про 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті тощо.

У січні цього року фільм Чернова показали в конкурсній програмі світового документального кіно одного з найбільших фестивалів незалежного кіно Sundance. Там стрічку відзначили призом глядацьких симпатій.

Днями документальний фільм про Маріуполь здобув дві нагороди фестивалю документального кіно про права людину Docudays: Головний приз у конкурсі DOCU/УКРАЇНА та Приз глядацьких симпатій.