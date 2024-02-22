Посібник «Українська мова як іноземна», фото: пресцентр ЧНУ імені Петра Могили

У Миколаєві створили двомовний посібник для вивчення української мови на рівні B1-B2, в якому студентів знайомлять з культурою та історією регіону.

Презентація посібника «Українська мова як іноземна на матеріалах Миколаївщини» пройшла у середу, 21 лютого, розповіла «НикВести» філологиня та завідувачка кафедри журналістики ЧНУ імені Петра Могили Ольга Тулузакова.

За словами філологині та спіавторки посібника, лексика та граматичний матеріал допоможуть в опануванні мови на рівні В1-В2. Крім того, до кожного тексту додається словник нових слів та тестові завдання.

— Посібник більше для вивчення української мови, але його можна використовувати і як книгу для читання. В чому його цікавинка? Він двомовний. Є текст українською і відразу його переклад. І є словник. Посібник розрахований на рівень B1-B2, ми власне можемо спробувати зрозуміти за якимись нормами та вимогами, які слова будуть незрозумілі. Це не означає, що ми потрапили у 100%, але ми намагались це зробити, — розповіла Ольга Тулузакова.

Основа структури посібника — тексти миколаївського історика та першого проректора ЧНУ імені Петра Могили Юрія Котляра, які були адаптовані для вивчення мови у спрощеній формі. Таким чином автори детально розкривають культурні особливості Миколаївщини.

Автори посібника на презентації книги, фото: пресцентр ЧНУ імені Петра Могили Співавторка Ольга Тулузакова, фото: пресцентр ЧНУ імені Петра Могили

— Всі тексти — про Миколаївщину та Миколаїв. Культура, природа, наприклад, Актовський каньйон або Бузький Гард. Переважна більшість лексики, яка використана у текстах, корисна для тих, хто вчить українську. Слова можна підставляти до будь-якого міста, наче в основі Миколаївщина, але лексика універсальна. Тобто це про популяризацію української мови та Миколаївської області, — додала філологиня.

Вона також зазначає, що ідея створення посібника з акцентом на Миколаївщину також належить Юрію Котляру.

— Є такі посібники на основі загальної української культури, історії, і Юрій Вадимович сказав, що це гарна ідея, використати за основу наш регіон — в цьому його унікальність. Книга вийшла за підтримки Миколаївської міської ради. Ми надамо примірники бібліотекам, університетам і іншим закладам культури безкоштовно, але придбати їх в друкованому вигляді не можна, бо це такий безкоштовний проект. Але вони будуть в електронному варіанті, — розповіла Ольга Тулузакова.

З текстами також працював філолог-акцентолог Сергій Пономаренко.

— Сергій Сергійович, зокрема, розставляв наголоси. Насправді, це дуже важливо, оскільки це тексти для читання, правильно поставити акцент. Людям важко з наголосами, оскільки вони рухомі. Навіть нам, україномовним, інколи важко, — зазначила філологиня.

Над перекладом посібника працювали дві миколаївські філологині — Маргарита Лимар та Вікторія Агєєва-Каркашадзе, а проілюструвала його художниця Юлія Поліщук.

Нагадаємо також: Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр розповів містянам про історію сакральних центрів Миколаєва.