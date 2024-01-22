Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр розповів містянам про історію сакральних центрів Миколаєва.

Лекцію він провів в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького.

Юрій Котляр вважає, що розуміння міста Миколаєва слід розпочинати з його географічного положення. В минулі часи злиття двох річок відігравало роль визначних критеріїв за якими відбувались взаємовідносини, спілкування й контакти різноманітних цивілізацій. За його словами, на території Миколаєва історично і духовно сформувалося пʼять сакральних центрів:

«Богоявленський»;

«Спаський»;

«Дикий Сад»;

«Соборний»:

«Адміралтейський».

«Місце, де було побудоване місто Миколаїв — це специфічна місцина. Місце, де щось священне розкидано практично по всій території. Дане місто розглядалося, як перетин доріг, а на перетині завжди відбуваються ті чи інші важливі історичні події», — говорить Юрій Котляр.

Він детально розповів про кожний центр та відповів на питання присутніх.

Лекція про сакральні центри Миколаєва

Лекція про сакральні центри Миколаєва

Лекція про сакральні центри Миколаєва

Лекція про сакральні центри Миколаєва

Лекція про сакральні центри Миколаєва

Нагадаємо, що раніше Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка у Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.