Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр розповів містянам про історію сакральних центрів Миколаєва.
Лекцію він провів в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького.
Юрій Котляр вважає, що розуміння міста Миколаєва слід розпочинати з його географічного положення. В минулі часи злиття двох річок відігравало роль визначних критеріїв за якими відбувались взаємовідносини, спілкування й контакти різноманітних цивілізацій. За його словами, на території Миколаєва історично і духовно сформувалося пʼять сакральних центрів:
«Місце, де було побудоване місто Миколаїв — це специфічна місцина. Місце, де щось священне розкидано практично по всій території. Дане місто розглядалося, як перетин доріг, а на перетині завжди відбуваються ті чи інші важливі історичні події», — говорить Юрій Котляр.
Він детально розповів про кожний центр та відповів на питання присутніх.
Нагадаємо, що раніше Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка у Миколаївській області.
Раніше повідомлялося, що в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.
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Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр розповів містянам про історію сакральних центрів Миколаєва.
Лекцію він провів в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького.
Юрій Котляр вважає, що розуміння міста Миколаєва слід розпочинати з його географічного положення. В минулі часи злиття двох річок відігравало роль визначних критеріїв за якими відбувались взаємовідносини, спілкування й контакти різноманітних цивілізацій. За його словами, на території Миколаєва історично і духовно сформувалося пʼять сакральних центрів:
«Місце, де було побудоване місто Миколаїв — це специфічна місцина. Місце, де щось священне розкидано практично по всій території. Дане місто розглядалося, як перетин доріг, а на перетині завжди відбуваються ті чи інші важливі історичні події», — говорить Юрій Котляр.
Він детально розповів про кожний центр та відповів на питання присутніх.
Нагадаємо, що раніше Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка у Миколаївській області.
Раніше повідомлялося, що в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.