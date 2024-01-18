Доктор історичних наук та завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Юрій Котляр розкритикував рекомендації Інституту національної памʼяті щодо перейменування міста Баштанка у Миколаївській області.

Свою позицію він висловив у коментарі кореспонденту «НикВести».

Зазначимо, що в рекомендаціях Інституту національної памʼяті перейменування Баштанки аргументують тим, місто було названо на честь «Баштанської республіки», проголошеної 1919 році в Баштанській балці місцевими більшовиками. До перейменування 1928 року вона була тодішнім селом Полтавка.

Історик Юрій Котляр, скриншот: ТРК «МАРТ»

Хоча обидві назви населеного пункту використовувались і до проголошення Баштанської республіки, назва «Полтавка» вийшла з вжитку через, каже історик Юрій Котляр.

— Повна нісенітниця, якщо чесно. «Полтавка-Баштанка» була давним-давно. При чому, до створення республіки існувала подвійна назва. На момент існування республіки вона була «Полтавка-Баштанка». Потім, аби не було подвійної назви, та з урахуванням того, що назв «Полтавка» було багато, тому що територія заселялась вихідцями з Полтавської та Чернігівської губерній, то її назвали Баштанкою, — пояснює фахівець.

Юрій Котляр також вказав на етимологію слова «баштан», яке не запозичене з російської мови, а виключно привʼязане до сільськогосподарської діяльності.

— Слово «баштан» суто привʼязана до сільськогосподарської діяльності і є в українській мові. Я розумію, наприклад, що повинно бути перейменування Арбузинки, тому що слово «арбуз» російське. А необхідність перейменовувати Баштанку я не бачу. Але вирішувати має також і громада. В даному випадку я, як історик, з цим не згоден, — додав Юрій Котляр.

Варто вказати, що історик Юрій Котляр родом з Миколаївської області є автором близько 9 наукових праць. Серед них, зокрема, і монографія «Висунська і Баштанська республіки», написана на основі архівних документів та спогадів учасників повстанського руху, де досліджуються формування державного типу на Миколаївщині.

Що кажуть жителі Баштанки?

5 січня на сайті на офіційному сайті Баштанської міської територіальної громади розмістили опитування, в якому пропонують місцевим надати свою пропозицію щодо перейменування, що триватиме до 21 січня.

Проте свою думку у соцмережах деякі жителі Баштанки вже висловили. Здебільшого, містяни негативно сприйняли можливе перейменування. Хтось виступає проти через те, що місто стало відомим саме зі своєю назвою на початку російської агресії, давши відсіч армії ворога. Інші — спираються на історичне підґрунтя.

Скриншоти: Facebook-сторінка Ірини Руденко

Деколонізація на Миколаївщині

Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.