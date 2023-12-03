Уряд Німеччини надав Україні новий пакет допомоги, куди увійшли, зокрема, 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
Про це повідомила «Європейська правда».
Загалом новий пакет допомоги включає:
Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.
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Уряд Німеччини надав Україні новий пакет допомоги, куди увійшли, зокрема, 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
Про це повідомила «Європейська правда».
Загалом новий пакет допомоги включає:
Раніше повідомлялось, що Німеччина виділить Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро.