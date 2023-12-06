Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на загальну суму майже 37 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це пише УП з посиланням на повідомлення уряду Британії.

Девід Кемерон напередодні першого візиту до США на посаді міністра оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі 29 мільйонів фунтів стерлінгів, а також про виділення ще 7,75 мільйона фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність, спрямовану на задоволення потреб найбільш вразливих категорій населення України.

«Виділене фінансування є частиною загального обсягу гуманітарної допомоги Великої Британії Україні та регіону в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки, про що було оголошено на Конференції з питань відновлення України у червні», — ідеться в повідомленні.

Загальна військова, гуманітарна та економічна підтримка України з боку Великої Британії наразі становить 9,3 мільярда фунтів стерлінгів, — зазначають у британському уряді.

Раніше Британія передала Україні комплекти обладнання для розмінування та знешкодження мін.