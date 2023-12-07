Сьогодні, 7 грудня, між Урядом України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком KfW підписана угода про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.

«Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб», — сказав постійний заступник посла Німеччини в Україні Тім Пранге.

Також він зазначив, що першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років.

«Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро. Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро», — додав Тім Пранге.

За рахунок зазначених коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.

Як повідомлялось раніше, кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 мільйонів 915 тисяч 287 осіб. У Німеччині наразі перебуває 1021667 осіб.