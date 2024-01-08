Уряд Японії передасть Україні сім високовольтних автотрансформаторів та п’ять газових турбін для допомоги енергетичному сектору.

Про це повідомляє Міненерго України.

Відомо, що автотрансформатори були закуплені за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а завдяки зусиллям Японії та програми розвитку ООН України (UNDP) це великогабаритне енергообладнання доставлять до України.

Газові турбіни, придбані Токіо, українці отримають за посередництва UNDP та японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Про закупівлю та передачу обладнання під час свого візиту до нашої держави повідомила глава МЗС Японії Йоко Камікава.

«Народ і уряд Японії високо оцінюють стійкість нації та бажають бути надійним партнером України в ці складні часи. Ми плануємо найближчим часом оголосити про надання ще двох додаткових автотрансформаторів через UNDP для ефективної та безперебійної роботи електромережі», — сказала Йоко Камікава.

В Міненерго додали, що надане Японією обладнання дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання понад 6 мільйонам українців, зокрема у районах, що постраждали від прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім газових турбін та автотрансформаторів, Уряд Японії та UNDP вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.

Нагадаємо, з квітня 2024 року Японія запускає нову програму підтримки українських біженців, спрямовану на адаптацію українців у країні, зокрема через вивчення мови та культури.