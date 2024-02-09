Передача ліків. Фото: «Арменпресс»

Національний військово-медичний центр України 8 лютого отримав гуманітарну допомогу від штаб-квартири Спілки вірмен України, яку надав уряд Республіки Вірменія.

Всього було передано близько 10 тонн ліків та медикаментів, пише Арменпресс з посиланням на посольство Вірменії в Україні.

Попередню гуманітарну допомогу було передано до військового шпиталю Дніпропетровської області 1 лютого цього року, а наступну буде передано до одного зі шпиталів Харкова.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Вірменія вперше взяла участь у саміті Української формули миру — секретар Ради безпеки Армен Григорян прибув до Мальти.