Пускова установка NASAMS. Фото: Міноборони Нідерландів

Уряд Норвегії подав до парламенту пропозицію замовити ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи ППО NASAMS у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву норвезького уряду.

Це має відбутися на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання.

Зазначається, що загальна сума інвестиції становить 3,45 мільярда норвезьких крон (326 мільйонів доларів США).

— Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби протиповітряної оборони для нашої власної оборони, — заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Скільки саме пускових установок і скільки центрів управління вогнем NASAMS будуть передані саме Україні поки що не вказується.