Австралія оголосила новий пакет допомоги Україні на $20 млн. Фото з відкритих джерел

Уряд Австралії надасть іще 31 мільйон австралійських доларів (майже 20,6 мільйона доларів США) допомоги для задоволення енергетичних і гуманітарних потреб України.

Про це повідомили міністри закордонних справ і міжнародного розвитку та Тихоокеанського регіону, пише «Інтерфакс-Україна».

20 мільйонів австралійських доларів спрямують до Фонду підтримки енергетики України.

Австралія також надасть Гуманітарному фонду ООН для підтримки переміщених осіб і вразливих груп населення фінансування в розмірі 10 мільйонів, щоб розширити доступ до таких предметів першої необхідності, як вода, їжа і житло.

Ще 1 мільйон виділено через Партнерство ООН з прав людей з обмеженими можливостями для поліпшення послуг для осіб з обмеженими можливостями в Україні, зокрема для тих, хто потребує реабілітації після воєнних травм.

Уточнюється, що загалом Австралія виділила Україні понад мільярд (664 мільйона доларів США) допомоги, включно 585 мільйонами доларів США на військову підтримку.

У квітні Австралія оголосила, що виділить для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.