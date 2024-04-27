Австралія виділить Україні $100 млн військової допомоги / Фото: Денис Шмигаль

Австралія виділить для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Про це 27 квітня повідомив прем’єр Денис Шмигаль, та Укрінформ за підсумками пресконференції Шмигаля і міністра оборони Австралії Річарда Марлза у Львові.

«Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «Коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби. Про це домовилися із віцепрем’єр-міністром — міністром оборони Австралії Річардом Марлзом під час зустрічі у Львові. Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля», — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 мільйонів доларів, з них 540 мільйонів доларів — це саме військова допомога.

Разом з тим, Марлз на спільній прес-конференції з премʼєром України Денисом Шмигалем та заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком уточнив, що з нового пакету на 100 мільйонів доларів 50 мільйонів підуть на системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, 30 мільйонів — на закупівлю безпілотників для українських військових, а ще 15 мільйонів доларів — на обладнання, включаючи шоломи, надувні човни, противогази та електрогенератори.

У суботу міністр оборони Австралії прибув до Львова з візитом.

«Україна та її народ пережили більше двох років повномасштабного вторгнення Росії, але їхній дух залишається сильним. Австралія буде залишаться з Україною так довго, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми розуміємо, що конфлікт буде довготривалим, і ми зобов’язуємся бути з Україною. Україна повинна перемогти заради свого майбутнього і миру у світі», — сказав Річард Марлз.

Нагадаємо, міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.