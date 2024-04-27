Канада виділить понад $2 млн на виробництво БПЛА в Україні / Ілюстративне фото

26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Внесок буде зроблено спільно з Великою Британією. Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої — зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї в цьому році.

Нагадаємо, Латвія надасть Україні генератор потужністю 250 мегават та спільно з нашою державою нарощуватиме виробництво дронів.

Слід зазначити, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.