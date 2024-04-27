26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Внесок буде зроблено спільно з Великою Британією. Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої — зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї в цьому році.
Нагадаємо, Латвія надасть Україні генератор потужністю 250 мегават та спільно з нашою державою нарощуватиме виробництво дронів.
Слід зазначити, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.
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26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйона доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Внесок буде зроблено спільно з Великою Британією. Таким чином, Канада приєднується до ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom. Це глобальна фандрейзингова кампанія, мета якої — зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї в цьому році.
Нагадаємо, Латвія надасть Україні генератор потужністю 250 мегават та спільно з нашою державою нарощуватиме виробництво дронів.
Слід зазначити, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.