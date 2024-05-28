Винищувач F-16. Фото з відкритих джерел.

Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в коментарі RTL.

Вона зазначила, що перші літаки мають прибути до кінця цього року.

Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді, яку підпишуть у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.

Як відомо, Бельгія увійшла до «коаліції F-16» минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, щоб надати Україні серію винищувачів-бомбардувальників для протистояння російському наступу.

Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.



