Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.
Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в коментарі RTL.
Вона зазначила, що перші літаки мають прибути до кінця цього року.
Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді, яку підпишуть у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського.
Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.
Як відомо, Бельгія увійшла до «коаліції F-16» минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, щоб надати Україні серію винищувачів-бомбардувальників для протистояння російському наступу.
Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.
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Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.
Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в коментарі RTL.
Вона зазначила, що перші літаки мають прибути до кінця цього року.
Це зобов'язання буде офіційно закріплено в угоді, яку підпишуть у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського.
Міністерство оборони Бельгії також планує забезпечити Україну боєприпасами зі своїх складів для озброєння F-16.
Як відомо, Бельгія увійшла до «коаліції F-16» минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, щоб надати Україні серію винищувачів-бомбардувальників для протистояння російському наступу.
Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.