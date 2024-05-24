Перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.
Про це заявила речниця Повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ганніган, передає Politico.
Зазначається, що пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Ганніган не уточнила, скільки саме льотчиків закінчили навчання, «через надмірну обережність щодо їхньої безпеки».
Наразі пілоти прямують до Європи для додаткового навчання, повідомляє джерело Politico.
Як повідомила речниця, це є вирішальним кроком перед появою сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.
Раніше повідомлялось, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.
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Перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.
Про це заявила речниця Повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ганніган, передає Politico.
Зазначається, що пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Ганніган не уточнила, скільки саме льотчиків закінчили навчання, «через надмірну обережність щодо їхньої безпеки».
Наразі пілоти прямують до Європи для додаткового навчання, повідомляє джерело Politico.
Як повідомила речниця, це є вирішальним кроком перед появою сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.
Раніше повідомлялось, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.