Винищувач F-16. Фото з відкритих джерел.

Перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.

Про це заявила речниця Повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ганніган, передає Politico.

Зазначається, що пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Ганніган не уточнила, скільки саме льотчиків закінчили навчання, «через надмірну обережність щодо їхньої безпеки».

Наразі пілоти прямують до Європи для додаткового навчання, повідомляє джерело Politico.

Як повідомила речниця, це є вирішальним кроком перед появою сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.

Раніше повідомлялось, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.