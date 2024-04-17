Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських військових, фото з відкритих джерел

Уряд Литви виділяє близько 15 мільйонів євро на спеціальну програму реабілітації українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.

Як заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських військових.

«Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі», — заявила вона.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.