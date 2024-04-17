Уряд Литви виділяє близько 15 мільйонів євро на спеціальну програму реабілітації українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.
Як заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських військових.
«Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі», — заявила вона.
Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.
Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.
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Уряд Литви виділяє близько 15 мільйонів євро на спеціальну програму реабілітації українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані безпосередньо на реконструкцію лікарень і навчання фахівців.
Як заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, Литва розпочинає спеціальну програму реабілітації для поранених українських військових.
«Ми сприятимемо розвитку відповідної інфраструктури та послуг трьох балтійських країн у Львові, Дніпрі і Житомирі», — заявила вона.
Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.
Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності. Їм держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.
Щоб стати в чергу на протезування, треба заповнити анкету. Ще до офіційного відкриття центру клініка встановила біонічні протези від британської компанії двом українським воїнам.