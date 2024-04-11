У четвер 11 квітня в Україну надійшли безпілотники, генератори і розкладачки для української армії від Литви.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Фото: Міноборони Литви

— Литва підтримує Україну безперервно. Ми допомагаємо Україні всім, чим можемо, і шукаємо способи збільшити нашу допомогу. Зброя і техніка, що поставляються нами і нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу, — заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

У відповідь на прохання України Литва вже поставила цьогоріч 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи захисту від дронів, зимове спорядження і десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі патронів для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RISE-1.

Всього Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже було надано близько 84 мільйонів євро.

Нагадаємо, ввечері 5 квітня Україна отримала від Литви партію командно-штабних машин M577.