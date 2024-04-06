Ввечері 5 квітня Україна отримала від Литви партію командно-штабних машин M577.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви.
«Вчора ввечері в Україну прибула нова партія литовської військової допомоги: ми передали бронемашини M577», — йдеться у повідомленні.
Скільки саме командно-штабних машин передали Україні поки невідомо.
Раніше стало відомо, що Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових.
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Ввечері 5 квітня Україна отримала від Литви партію командно-штабних машин M577.
Про це повідомило Міністерство оборони Литви.
«Вчора ввечері в Україну прибула нова партія литовської військової допомоги: ми передали бронемашини M577», — йдеться у повідомленні.
Скільки саме командно-штабних машин передали Україні поки невідомо.
Раніше стало відомо, що Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових.