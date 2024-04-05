Денис Шмигаль та Інгріда Шимоніте. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також виділить 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з литовською колегою Інгрідою Шимоніте у Вільнюсі.

Також Литва надає 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.

Крім того, Литва виділить ще 5 мільйонів євро на освіту та 12 мільйонів євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Латвія відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 мільйон євро.