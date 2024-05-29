Литва спрямує Україні €5 млн на реконструкцію шкіл і дитсадків. Фото: уряд Литви

Уряд Литви погодив виділення 5 мільйонів євро на підтримку освітньої галузі України.

Про це повідомляється на урядовому порталі Литви.

Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні, а також обладнання бомбосховищ.

— Оскільки війна Росії проти України триває, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливою є можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів, — сказала міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Підтримка Литви буде перерахована на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в Нацбанку. Кошти спрямовуються на відновлення пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій навчальних та наукових закладів, на придбання засобів навчання та комп’ютерної техніки, модернізацію науково-інноваційної інфраструктури, підтримання інтернету, забезпечення безпечного освітнього середовища.

Нагадаємо, уряд Литви виділяє близько 15 мільйонів євро на спеціальну програму реабілітації українських військовослужбовців.