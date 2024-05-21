Рада ЄС погодилася спрямувати доходи від активів РФ на Україну. Фото: SIPA/Scanpix

Рада Європейського Союзу 21 травня погодила використання російських активів на користь України.

Це дозволить Україні цього року отримати 3 мільярди євро, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Рішення Євросоюзу передбачає використання доходів від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні, 90% з них піде на підтримку Збройних Сил України.

«Ми у ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги Україні. До 3 мільярдів євро лише цього року, 90% йде на українську армію. Росія має відшкодувати завдані війною збитки», — написав Ян Ліпавський.

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.