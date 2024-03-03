Військові Сполучених Штатів в суботу, 2 березня, вперше десантували гуманітарну допомогу для палестинців у Секторі Гази.

Про це повідомило Центральне командування США.

Американські літаки C-130 уздовж берегової лінії анклаву скинули харчі для понад 38 тисяч прийомів їжі. Операцію провели разом із Військово-повітряними силами Йорданії.

Допомога для палестинців, фото: Х / U.S. Central Command Допомога для палестинців, фото: Х / U.S. Central Command

«Ми плануємо потенційні подальші місії з доставлення десантної допомоги», — розповіли американські військові.

Інші країни, зокрема Велика Британія, Франція, Єгипет і Йорданію, раніше вже скидали допомогу, однак США зробили це вперше, передає BBC.

За даними видання, допомогу скинули після того, як високопоставлений посадовець США заявив, що були визначені рамки угоди щодо шеститижневого припинення вогню в Секторі Гази. У Білому домі заявили, що Ізраїль «більш-менш прийняв» цю угоду.

Reuters пише, що перемовини планують поновити вже 3 березня. А втім, це залежатиме від того, чи погодиться палестинське угруповання ХАМАС звільнити заручників.