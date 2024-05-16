Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та президент Корейського Червоного Хреста Кім Чул Соо під час передання Україні машин «швидкої». Фото:Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Сьогодні, 15 травня, Україна отримала 40 автомобілів швидкої допомоги від Корейського Червоного Хреста.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що автомобілі «швидких» передадуть закладам охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, автомобілі оснащені усім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів та надання додаткової медичної підтримки під час перевезення до лікарень та між ними.

Загалом, з 2022 року Україна отримала понад 150 автомобілів швидкої медичної допомоги від Республіки Корея.

У повідомленні також вказується, що внаслідок повномасштабної війни, російські війська пошкодили 164 машини швидкої медичної допомоги, ще 261 знищили та 125 захопили.

Раніше повідомлялось, що Канада виділить більше $55 млн на посилення української ППО. Тоді у міністерстві оборони зазначили, що ці кошти спрямують для «швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України».