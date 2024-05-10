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Канада виділить 55,7 мільйонів доларів на ініціативу Німеччини щодо посилення української протиповітряної оборони.

Про це заявили у міністерстві оборони Канади після візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

У відомстві вказують, що ці кошти спрямують для «швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України».

— Завдяки інвестиціям Канади в німецьку ініціативу ми разом працюємо над тим, щоб забезпечити Україну критично важливими системами протиповітряної оборони, необхідними їй для захисту свого народу, — заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і доставки систем ППО для України. Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки.

Нагадаємо, що Канада може передати Україні ракети CRV7 класу «повітря — земля», які вже планували утилізувати. З кількох сотень тисяч таких ракет, які досі зберігає Канада, не всі мають боєголовку.