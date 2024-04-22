Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото з відкритих джерел

У зв'язку з гострою потребою в допомозі Україні Норвегія сприятиме створенню системи протиповітряної оборони в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре виданню TV2.

«Щоранку в новинах повідомляють про російські ракети і безпілотники, які вражають цивільні будівлі, енергетичні установки і вбивають безліч людей. Україна змогла захистити себе від цього, але в неї закінчується паливо», — сказав прем'єр-міністр

Він зазначив, що Норвегія тепер виділятиме мільярди на протиповітряну оборону України.

«Частково для цього використовувалася програма Нансена, але в переглянутому бюджеті ми також виділимо достатньо коштів, щоб Норвегія від самого початку брала участь у цій ініціативі», — заявив прем'єр.

Програма Нансен — це норвезький пакет підтримки України. Програма передбачає військову та цивільну підтримку на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п'яти років.

Йонас Гар Стьоре стверджує, що будуть витрачені значні кошти, але не називає точної суми.

«Ми повернемося до цього питання, коли представимо переглянутий бюджет. Це дорого, але збереження миру і свободи коштує грошей. Ті, хто платить найвищу ціну, - це Україна та українці», — наголосив він.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де наголосив про необхідність поставок Україні ППО та зброї.