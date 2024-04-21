Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, фото: з телеграм Сєнкевича

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де наголосив про необхідність поставок Україні ППО та зброї.

Про це він написав у Telegram.

Зокрема, він зустрівся із союзними державами та місією США при НАТО.

«Розповіли про безпекову ситуацію на півдні та сході, про те, як Росія руйнує наші міста та вбиває мирних мешканців. Тож наголосили на необхідності надання Україні допомоги у вигляді систем ППО та зброї, щоб ми могли захистити людей, захистити нашу землю та повернути окуповані території», – написав він.

Крім того, він додав, що Миколаїв стане першим містом в Україні, що запустить веб-сайт, на якому можна буде відслідкувати всю інформацію про міжнародну допомогу для міста.

«Що зробить цей процес абсолютно прозорим», – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо над Україною, згадавши, як вони допомагали днями відбити атаку Ірану на Ізраїль.

Також в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.