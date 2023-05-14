Пам'ятник жертвам Голокосту в Миколаєві

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь хоче, щоб у Миколаєві підтримали ініціативу місцевої єврейської громади та заснували сквер пам'яті праведників світу.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

— Сьогодні в Україні вшановують пам’ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вперше з тих страшних років людство зустрілося з геноцидом українського народу, причетні до якого російські злочинці будуть покарані. Серед відомих мені сучасників — праведників світу — мій земляк Григорій Кіндратович Цибулько, який мешкає в селі Секретарка Кривоозерського району Миколаївської області. Він бачив лють фашистів, знає і про злочини рашистів, — відзначив Тарас Кремінь.

Він додав, що кожна ініціатива на вшанування пам’яті про ті часи повинна бути підтримана. Зокрема, мова йде про створення скверу пам’яті праведників світу на розі проспекту Богоявленського та Херсонського шосе, де встановлений пам’ятник жертвам Голокосту.

— Вважаю, що кожна ініціатива на вшанування пам’яті про ті часи повинна бути підтримана. Тож не можу бути осторонь. Так, у Миколаєві єврейська громада вже два роки поспіль просить створити сквер пам'яті праведників світу з подальшим визначенням цієї території як меморіальної. Зокрема, запропоновано означити межами цього скверу частину зеленої зони за згаданим пам'ятним знаком, обмежену пішохідними доріжками вздовж паркану зоопарку, Херсонського шосе та пр. Богоявленського. Сподіваюсь, що до 16 вересня - дати початку збору євреїв міста на колишньому єврейському цвинтарі (1941) - Миколаїв зможе вшанувати цю скорботну дату поруч з новим сквером пам’яті праведників Миколаївщини, — вважає Тарас Кремінь.

Він додав, що має надію, що до того часу буде остаточно закріплено пам’яткоохоронний статус за приміщенням занедбаної Миколаївської синагоги (1822), з якою пов’язані імена першого президента Ізраїлю Хаіма Вайцмана, духовного лідера євреїв ХХ століття і останнього Любавицького ребе Менахема Мендла Шнеєрсона, а також частини єврейського цвинтаря по Херсонському шосе.

Будівля старої синагоги

Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.