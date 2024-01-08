Під час розкопок у старому кар’єрі в місті Діярбакир, що в Туреччині, археологи виявили кладовище, на якому поховано 54 дітей — від новонароджених і до 6-річних.

Про це повідомив заступник директора місцевого музею Діярбакира Мюджат Ґізліґоль у коментарі Anadolu Agency.

Розкопки в цьому районі почались у 2021 році після того, як під час поверхневих досліджень, проведених у різних районах Інкая, було знайдено цінну монету.

На місці почала працювати команда з 35 людей, із яких 15 — експерти. Бригади, які натрапили під час розкопок на могилу дитини, активізували роботу на тому місці.

«Ймовірно, це місце було некрополем після того, як його використовували як каменоломню. [Місце, де були розташовані масові могили] було перетворено на поле, і тут ховали лише дітей», — припускає Мюджат Ґізліґоль.

Фахівці виявили, що в деяких могилах було поховано більш як одну дитину. Навколо могил був створений саркофаг, покритий вапняком. Могили розташовані в напрямку схід-захід, «випадкових поховань» там не було.

«Буде проведено детальне дослідження щодо віку, статі та причини смерті дітей. Кладовище, де всі кістки належать дітям, — не дуже звичайна ситуація», — сказав представник музею.

Наразі фахівці не вважають, що немовлята та діти померли через якусь епідемію, водночас детальне дослідження скелетів ще не проводилися. Ймовірно, поховання немовлят у цьому районі було пов’язане з культурою хрещення раннього візантійського періоду християнства.

«Ймовірно, тут немовлят і дітей ховали через те, що вони не були хрещені, тобто ще не були християнами. Тому їх могли поза церквою, а не в церкві», — каже наукова співробітниця й антропологиня Інституту соціальних наук університету Газіантеп Назлі Акбаш.

Нагадаємо, археологи знайшли в центральній частині Нідерландів 4000-літнє святилище, що складається з ровів і курганів, яке, на їхню думку, могло служити подібній меті, як і британський Стоунхендж.