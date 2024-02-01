Амелія Ергарт. Фото: Getty Images

Американська компанія з підводних розвідок Deep Sea Vision заявила, що знайшла в Тихому океані літак відомої авіаторки Амелії Ергарт, яка зникла безвісти понад 85 років тому під час спроби облетіти навколо світу.

Вона була однією з перших жінок-льотчиць та першою жінкою, що перелетіла Атлантичний океан, пише Washington Post.

У Deep Sea Vision стверджують, що зробили ехолотом (спеціалізований гідролокатор, — прим.) знімок літака, розміри та контури якого збігаються з Lockheed Electra, на якому Амелія Ергарт востаннє літала 2 липня 1937 року.

Засновник компанії Тоні Ромео, колишній офіцер розвідки ВПС США, сказав, що команда з 16 людей зробила це зображення наприкінці минулого року під час 90-денної експедиції в пошуках літака Амелії Ергарт.

Але ще доведеться зробити багато роботи, щоб визначити, чи знахідка справді є літаком зниклої авіаторки, наголосили в Національному музеї авіації та космосу. Процес ідентифікації знахідки може зайняти роки.

Команда Deep Sea Vision поки зберігає точне місце розташування літака в таємниці, але повернеться туди для подальших досліджень.

Місцеперебування Амелії Ергарт, її навігатора та літака залишається «однією з найбільших загадок нашого часу», заявила виконавча директорка музею Амелії Ергарт Мінді Лав Пендерграфт.

— Ми сподіваємося, що їх вдасться знайти, і світ матиме чіткіше розуміння того, що сталося того фатального дня, — сказала вона.

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