Шматок кістяного посуду, що датується династіями Вей і Цзінь (220-420 роки). Фото: Міський інститут археології Лояна/Xinhua

У провінції Хенань в центральному Китаї археологи знайшли три добре збережені гробниці родини з високим соціальним статусом, збудовані понад 1600 років тому.

Про це повідомляє Xinhua.

Нещодавно в районі Менцзінь міста Лоян центральної китайської провінції Хенань було виявлено три гробниці, що належали родині з високим соціальним статусом, що датується династіями Вей і Цзінь (220-420 роки).

За словами помічника наукового співробітника міського археологічного науково-дослідного інституту Лю Біня, який відповідає за проект розкопок на цьому місці, група гробниць, яка рівнями спускається вниз, вважається делікатно спроектованою, що свідчить про життя знатної родини.

Гробниця M1, яка є найвищим рівнем, складається з довгого проходу гробниці, вимощених доріжок, дверей із цегли та каменю та камер. З 12 отворами для стовпів з кожного боку 40-метрового головного проходу гробниця має сім сходинок усередині, завдяки чому загальна глибина підземної гробниці досягає 11 метрів.

— Такий гробничний прохід і численні сходи, побудовані на довгому схилі, є символом високого соціального статусу власників гробниць часів династій Вей і Цзінь. Гробниця M1 за масштабами поступається лише мавзолею імператора того часу, — сказав Лю Бінь.

Фото, зроблене дроном, демонструє вид на сімейне кладовище. Фото: Міський інститут археології Лояна/Xinhua

Понад 200 предметів кераміки, порцеляни, бронзи, кістки, нефриту, золота та монет також було знайдено на місці, що надає нові матеріали для дослідження звичаїв поховання в той період.

Нагадаємо, на Миколаївщині повернули державі чотири пам’ятки археології місцевого значення — кургани епохи пізньої бронзи та раннього заліза.