Курган, Миколаївська область, фото: прокуратура

На Миколаївщині повернули державі чотири пам’ятки археології місцевого значення — кургани епохи пізньої бронзи та раннього заліза.

Вони розташовані на території Баштанського та Первомайського районів, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Ці пам’ятки археології, всупереч законодавству, передали у власність громадян як землі сільськогосподарського призначення, додали там.

«Кургани є поховальними спорудами періодів з 4 тисячоліття до н.е до 2 тисячоліття н.е, від Стародавньої Греції та Риму, кочівників, черняхівської культури, середньовіччя і аж до османського часу. Кургани області — це аналог єгипетських пірамід, архів історичної пам’яті найдавнішого періоду», – пояснили у прокуратурі.

Під час розкопок курганів археологи знайшли велику кількість золотих прикрас, побутових речей, різноманітного посуду та одягу знатних осіб скіфів та сарматів, зброї та обладунків половецьких воїнів, статуї скіфських вождів, антропоморфні стели та інші артефакти.

Нагадаємо, у власність держави повернули приміщення на території Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» загальною вартістю 1,3 мільйона гривень.