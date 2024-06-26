На Миколаївщині затримали «чорних лісорубів». Фото: Нацполіція

Чотири мешканця Новоодеської територіальної громади, що на Миколаївщині підозрюються у незаконній порубці дерев. Прокуратура затримала їх.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції та прокуратури Миколаївської області.

Правоохоронці з’ясували, що з жовтня 2023 року 49-річний мешканець села Димівка Миколаївського району організував схему та залучив до неї трьох своїх знайомих, 37-ми, 41-го та 59-ти років. Чоловіки пиляли дуб та акацію, а потім продавали через оголошення в інтернеті та серед кола знайомих.

За попередніми даними, внаслідок цих дій завдано шкоду довкіллю у розмірі майже 130 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази вчинення кримінального правопорушення.

Чоловікам оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбачені частини 4 статті 246 Кримінального Кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строком від п'яти до семи років.

Одному із фігурантів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі понад 242 тисячі гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

На Миколаївщині затримали «чорних лісорубів». Фото: прокуратура

На Миколаївщині затримали «чорних лісорубів». Фото: прокуратура

На Миколаївщині затримали «чорних лісорубів». Фото: прокуратура

Нагадаємо, як працівнику поліції та двом його знайомим оголосили підозру у незаконній порубці лісу на території Миколаївського району.