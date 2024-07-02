Під час обробки землі між селами Туровичі та Миляновичі на Волині знайшли бронзовий перстень. Знахідку місцеві мешканці передали до Ковельського історичного музею.

Як повідомила головна зберігачка фондів Ковельського історичного музею Мирослава Мороз, на території Волині персні є найбільш поширеними прикрасами серед експонованих артефактів. Лише в колекції Ковельського історичного музею зберігається декілька десятків перснів.

«Давньоруський перстень суцільнолитий щитковосерединний за формою, прикрашений стилізованим рослинним та геометричним орнаментом. Щиток круглої форми, діаметром 12 міліметрів, прикрашений орнаментом у вигляді чотирьохпелюсткової квітки, вписаної у коло. Така квітка символізувала хрест, що був на Русі з давніх часів важливим символом», — розказала Мирослава Мороз.

Перстень з таким візерунком міг бути не просто прикрасою, але й оберегом для власника, він мав захищати від хвороб, зла та лиха. На ньому зображена чотирипелюсткова квітка, образи якої в давньоруський період були трендовими. Здебільшого прикраси з таким орнаментом вважаються жіночими, проте їх також носили чоловіки й діти.

Знайдений на Волині давньоруський перстень / Фото: Мирослава Мороз

Нагадаємо, у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.