У Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.
Про це йдеться в наказах міністерства №728 та №729, пишуть «НикВести».
Так, до переліку об’єктів культурної спадщини, яких позбавили статусів історичних пам’яток увійшли:
У відділі охорони культурної спадщини Миколаєва додали, що будівлі, які мали подвійний статус, як памʼятки історії та памʼятки архітектури місцевого значення втрачають лише звання історичної.
Під час повномасштабної війни в Україні, зокрема у Миколаєві, активізувався процес деколонізації, тобто позбавлення від радянської спадщини, що розпочався ще в часи розпаду СРСР.
Нагадаємо, що в яхт-клубі Миколаєва, де з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.
Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.
Раніше міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва. За його словами, на зображенні сучасного гербу розміщена галера з веслами, яка демонструє рабську ідеологію під час боротьби українців за свободу. Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.
Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.
Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.
Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.
Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.
У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».
Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.
Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.
Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.
Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.
В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.
В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.
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У Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.
Про це йдеться в наказах міністерства №728 та №729, пишуть «НикВести».
Так, до переліку об’єктів культурної спадщини, яких позбавили статусів історичних пам’яток увійшли:
У відділі охорони культурної спадщини Миколаєва додали, що будівлі, які мали подвійний статус, як памʼятки історії та памʼятки архітектури місцевого значення втрачають лише звання історичної.
Під час повномасштабної війни в Україні, зокрема у Миколаєві, активізувався процес деколонізації, тобто позбавлення від радянської спадщини, що розпочався ще в часи розпаду СРСР.
Нагадаємо, що в яхт-клубі Миколаєва, де з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.
Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.
Раніше міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва. За його словами, на зображенні сучасного гербу розміщена галера з веслами, яка демонструє рабську ідеологію під час боротьби українців за свободу. Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.
Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.
Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.
Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.
Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.
У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».
Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.
Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.
Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.
Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.
В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.
В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.