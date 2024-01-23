8 об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток (фото: відділ охорони культурної спадщини Миколаєва)

У Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Про це йдеться в наказах міністерства №728 та №729, пишуть «НикВести».

Так, до переліку об’єктів культурної спадщини, яких позбавили статусів історичних пам’яток увійшли:

Пам’ятка історії 1918 року «Місце боїв червоноармійців з німецькими інтервентами» на вулиці Московській, 4;

Пам’ятка історії 1882-1887 років «Будівля, в якій навчався В.Л. Шанцер» на вулиці 1-й Слобідській, 2;

Пам’ятка історії 1905 року «Будинок, де в 1905 р. відбувались засідання Ради робітничих депутатів» на вулиці Шевченка, 64;

Пам’ятка історії 1917 року «Будинок, де у 1917 р. містилась Рада робітничих та військових депутатів» на вулиці Нікольській, 68;

Пам’ятка історії 1918 року «Місце, де було проголошено радянську владу в Миколаєві» на вулиці Спаській, 48;

Пам’ятка історії 1919 року «Місце, де знаходилась будівля, в якій працювало бюро з прийому добровольців в Інтернаціональну дивізію» на вулиці Велика Морська, 67;

Пам’ятка історії 1820 та 1824 років «Місце, де знаходився постоялий двір, на якому зупинявся О.С. Пушкін» на вулиці Шевченка, 64;

Пам’ятка історії 1919 та 1985 років Місце, де знаходилась будівля, в якій розміщувався штаб 58-ї дивізії під командуванням І.Ф. Федька» на місці старого залізничного вокзалу.

8 об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток (фото: відділ охорони культурної спадщини Миколаєва) 8 об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток (фото: відділ охорони культурної спадщини Миколаєва) 8 об’єктів Миколаєва позбавили статусу історичних пам’яток (фото: відділ охорони культурної спадщини Миколаєва)

У відділі охорони культурної спадщини Миколаєва додали, що будівлі, які мали подвійний статус, як памʼятки історії та памʼятки архітектури місцевого значення втрачають лише звання історичної.

Під час повномасштабної війни в Україні, зокрема у Миколаєві, активізувався процес деколонізації, тобто позбавлення від радянської спадщини, що розпочався ще в часи розпаду СРСР.

Деколонізація у Миколаєві

Нагадаємо, що в яхт-клубі Миколаєва, де з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич запропонував змінити вигляд гербу Миколаєва. За його словами, на зображенні сучасного гербу розміщена галера з веслами, яка демонструє рабську ідеологію під час боротьби українців за свободу. Для заміни гербу мер Олександр Сєнкевич анонсував конкурс з призовим фондом у 200 тисяч гривень для найкращого запропонованого варіанту ескізу.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич пропонує перенести дату святкування Дня міста. Зазвичай це свято відзначається в другу суботу вересня, але зараз обговорюється ідея відзначати його 22 травня — в День літнього святого Миколая.

Перейменування вулиць та міст на Миколаївщині

Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.

Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.

Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.

У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Як відомо, Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ.

Лише 30 грудня депутати вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь, або залишити ту ж назву Первомайськ. У опитування місцевих лідером був Ольвіополь.

Досі із пропозиціями не визначилось місто Южноукраїнськ. Депутати хочуть запропонувати Верховній Раді одразу дві назви: Південноукраїнськ та Гард. На засіданні минулої сесії їм не вистачило голосів.

В середині грудня 2023 року в Снігурівській громаді після громадських обговорень було сформовано остаточний перелік варіантів нових назв вулиць, які підлягають перейменуванню. Розпочався другий етап електронного голосування.

В рамках закону про деколонізацію у Снігурівській громаді перейменують 42 вулиці.