Наслідки одного з обстрілів Миколаєва. Фото: "НикВести"

Під час Саміту миру у Швейцарії в рамках дискусійної панелі «Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб» генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що російські окупанти вбили вже понад 12 тисяч цивільних.

Його повідомили у пресслужбі ОПУ.

За словами генерального прокурора, правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, серед них 301 випадок сексуального насильства.

У Facebook Костін зазначив, що росія вчиняє злочин проти України та українців кожні 10 хвилин.

Також, за його словами, росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину – це лише за підтвердженими даними.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.

Нагадаємо, нещодавно кореспондентка «НикВести» поспілкувалась з президентом фундації Global Rights Compliance, щоб дізнатись, чи реально притягнути до відповідальності російських військових.