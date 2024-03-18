Російський дрон. Фото: Нацполіції

У Кривому Розі під час нічної атаки один із дронів влучив у п'ятиповерховий будинок та пробив дах під'їзду.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, бойова частина дрону не вибухнула, тож ніхто не постраждав.

«На місце були направлені рятувальники, медики, усі оперативні служби. Люди з 6 під’їздів були евакуйовані, було організовано розміщення в «Пункті незламності» в школі, що знаходиться поруч. Пожежа, що виникла на даху будівлі, була оперативно ліквідована. Бойова частина «Шахеда» була знешкоджена та вивезена саперами. Вже з 2:00 ночі люди змогли повернутися до своїх квартир. Постраждалих немає», – зазначив Олександр Вілкул.

Також повідомляється, що у у Криворізькому районі було збито два «Шахеди».

Нагадаємо, що у ніч проти 18 березня росіяни запустили по Україні 22 ударних дрони. Українські сили ППО збили 17 із них.