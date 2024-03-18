У ніч проти 18 березня росіяни запустили по Україні 22 ударних дрони. Українські сили ППО збили 17 із них.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що російська армія атакувала Харківську область п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а ще двома керованими авіаційними ракетами Х-59 росіяни вдарили по Сумській області.
22 ударні безпілотники типу Shahed росіяни запускали з Приморсько-Ахтарська у Росії.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби відбили атаку дронів.
В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.
Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок 18 березня у Миколаєві постраждали 9 людей.
У ніч проти 18 березня росіяни запустили по Україні 22 ударних дрони. Українські сили ППО збили 17 із них.
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що російська армія атакувала Харківську область п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а ще двома керованими авіаційними ракетами Х-59 росіяни вдарили по Сумській області.
22 ударні безпілотники типу Shahed росіяни запускали з Приморсько-Ахтарська у Росії.
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби відбили атаку дронів.
В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.
Нагадаємо, що внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок 18 березня у Миколаєві постраждали 9 людей.