Внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок у Миколаєві постраждали 9 людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Серед травмованих відомо про двох дітей. Наразі постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

На місці обстрілу працюють комунальні служби. В районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, інакше жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.