Внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок у Миколаєві постраждали 9 людей.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Серед травмованих відомо про двох дітей. Наразі постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
На місці обстрілу працюють комунальні служби. В районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.
Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.
Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них загинув у лікарні.
За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, інакше жертв могло бути більше.
На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.
Внаслідок російської ракетної атаки станом на ранок у Миколаєві постраждали 9 людей.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Серед травмованих відомо про двох дітей. Наразі постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
На місці обстрілу працюють комунальні служби. В районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі.
Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.
Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них загинув у лікарні.
За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, інакше жертв могло бути більше.
На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.