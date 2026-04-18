В Україні змінюють ціни на залізничні квитки: що подорожчає з 25 квітня

В Україні на 20% подорожчають міжнародні залізничні квитки.

Із 25 квітня в Україні запроваджують нові правила формування вартості квитків у спальних вагонах із двомісними купе та у першому класі поїздів «Інтерсіті». Також приблизно на 20% проіндексують тарифи на проїзд у спальних вагонах міжнародних поїздів.

Про це повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України.

Продаж квитків у преміумсегменті відтепер здійснюватиметься за принципом динамічного ціноутворення. Відповідний наказ уже пройшов громадське обговорення та набрав чинності. Водночас ціни на квитки у плацкартних вагонах, купе та другому класі «Інтерсіті» залишаться без змін.

У міністерстві пояснили, що нова система дозволить гнучкіше реагувати на попит і водночас зберегти доступність перевезень для більшості пасажирів. За словами заступника міністра розвитку громад Олексія Балести, держава прагне зберегти соціально важливі перевезення доступними, а зміни стосуються передусім преміумкласу.

— Для держави принципово важливо зберігати доступність перевезень для громадян. Тому ми впроваджуємо рішення, яке дозволяє гнучкіше реагувати на попит у преміумсегменті і водночас зберегти доступні ціни у соціально важливих класах, — запевнив він.

Ціна квитків у спальних вагонах люкс та першому класі «Інтерсіті» формуватиметься з урахуванням кількох факторів: сезону, дня тижня, часу придбання квитка та заповнюваності поїзда. У періоди меншого попиту квитки можуть коштувати дешевше, тоді як у пікові дати — зростати. Найнижчі ціни прогнозують у вівторок і середу, а найвищі — наприкінці тижня.

Також вартість залежатиме від того, наскільки заздалегідь придбано квиток: раннє бронювання дозволить зекономити, тоді як купівля перед відправленням може бути дорожчою. Якщо ж перед рейсом залишатимуться вільні місця, ціни можуть знижуватися.

У Мінрозвитку зазначають, що подібна система давно використовується в авіаперевезеннях і сервісах таксі. Нововведення торкнуться менш ніж 10% пасажирів, для решти умови подорожей залишаться без змін.

Окремо передбачено індексацію приблизно на 20% тарифів у спальних вагонах міжнародних поїздів. За новими цінами квитки продаватимуться на рейси з датою відправлення від 18 квітня. У міністерстві пояснюють, що саме місця у вагонах люкс міжнародних поїздів користуються найбільшим попитом, тому коригування тарифів має допомогти рівномірніше розподілити пасажиропотік.

Додаткові доходи від змін планують спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісу та розвиток соціальних програм для пасажирів.

