 Укрзалізниця запустила новий вантажний маршрут через Румунію

«Укрзалізниця» запустила регулярний вантажний рейс між Румунією та Україною

«Укрзалізниця» запустила регулярний вантажний рейс між Румунією та Україною. Фото: архів МикВісті

«Укрзалізниця» у співпраці з UZ Cargo Poland та філією ЦТС «Ліски» запустила регулярний вантажний рейс між Румунією та Україною.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

У межах нового сервісу вже виконано комплексне перевезення великогабаритного вантажу — листового прокату — з порту Констанца до станції Перечин у прямому сполученні.

«Новий логістичний маршрут відкриває додаткові можливості для залучення клієнтів, що є особливо важливим в умовах зниження обсягів вантажоперевезень і доходів галузі», — йдеться в повідомленні.

Перевезення здійснюються через прикордонні переходи Халмеу та Дяково, що забезпечує гнучкість і надійність сполучення між портами Румунії та Україною.

Зазначається, що ключовою перевагою нового сервісу є технологія зміни візків: фітингові платформи довжиною 60 футів із дерев’яною підлогою переставляються з колії 1520 мм на 1435 мм без перевантаження вантажу. Це дозволяє уникнути додаткових операцій із кріплення, скоротити витрати на матеріали та значно зменшити час проходження кордону. Заміна візків займає лише кілька годин, що суттєво швидше за традиційне перевантаження вагонів.

У компанії зазначають, що новий логістичний маршрут відкриває додаткові можливості для залучення клієнтів, що є особливо важливим в умовах зниження обсягів вантажоперевезень і доходів галузі.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 2 травня змінилися правила повернення залізничних квитків — тепер чим пізніше ви здаєте квиток, тим менше грошей отримуєте назад.

Також нагадаємо, що «Укрзалізниця» збільшила кількість жіночих вагонів, зокрема на Одеському напрямку. Продаж квитків у жіночі купе вже відкрито на кілька поїздів із відправленням з 1 травня.

